Iapichino seconda nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo
La saltatrice azzurra non trova l'acuto vincente ma conferma una condizione solida verso gli Europei di Birminghamdi Redazione Sprintnews
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Larissa Iapichino si è piazzata in seconda posizione, con la misura di 6.73, nel salto in lungo donne dei Fanny Blankers-Koen Games, tappa Gold del Continental Tour 2026 disputata ad Hengelo in Olanda, al termine di una gara in cui ha confermato l'attuale buon stato di forma, certamente migliorabile in funzione del suo enorme potenziale, sulla strada verso il principale appuntamento agonistico dell'anno, rappresentato dagli Europei di Birmingham ad agosto.
Per la 23nne atleta fiorentina allenata da papà Gianni sempre al suo fianco ai bordi della pista, una serie iniziata con un nullo, poi 6.54, 6.69, 6.60, un altro nullo e il miglior tentativo nell'ultimo balzo, a conferma di una grande determinazione sino all'ultimo respiro, nella gara vinta dalla saltatrice del Burkina Faso Marthe Koala, con 6.77, mentre la francese Hilary Kpatcha che aveva superato l'azzurra di un solo centimetro in occasione della Diamond League di Stoccolma, è stata terza con 6,63.
Iapichino, argento mondiale nei campionati iridati indoor di Torun a marzo, vanta un personale di 7.06 realizzato l'anno scorso a Palermo e una miglior misura stagionale di 6,93 al coperto a gennaio, e di 6,78 ottenuto proprio in occasione del secondo posto nella precedente gara in Svezia.
Nel prestigioso meeting dei Paesi Bassi, l'altra azzurra impegnata, la primatista italiana dei 100 ostacoli, Giada Carmassi, è nona al traguardo con un poco significativo 13"13, nella prova vinta dall'idolo locale, l'olandese Nadine Visser, in 12"52.