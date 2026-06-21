Iapichino seconda nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo

Per la 23nne atleta fiorentina allenata da papà Gianni sempre al suo fianco ai bordi della pista, una serie iniziata con un nullo, poi 6.54, 6.69, 6.60, un altro nullo e il miglior tentativo nell'ultimo balzo, a conferma di una grande determinazione sino all'ultimo respiro, nella gara vinta dalla saltatrice del Burkina Faso Marthe Koala, con 6.77, mentre la francese Hilary Kpatcha che aveva superato l'azzurra di un solo centimetro in occasione della Diamond League di Stoccolma, è stata terza con 6,63.