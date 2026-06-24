Fabbri nel getto del peso di Zagabria per continuare la striscia di vittorie

Il 29enne pesista fiorentino cercherà nell'occasione di allungare la striscia dei 5 successi consecutivi ottenuti dal 4 giugno scorso quando ha vinto con il personale stagionale di 22.14 il Golden Gala Pietro Mennea, e l'impegno di domani in terra croata sarà particolarmente stimolante, in quanto affronterà di fatto quelli che potrebbero essere i suoi principali avversari nei Campionati Europei di Birmingham ad agosto, dove punterà certamente a riconfermare il titolo conquistato a Roma nel 2024.