Fabbri nel getto del peso di Zagabria per continuare la striscia di vittorie
Il lanciatore azzurro impegnato nell'anteprima in piazza del tradizionale Memorial Hanžekovićdi Redazione Sprintnews
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Leonardo Fabbri tornerà sulla pedana del getto del peso domani 25 giugno, in occasione dell'anteprima che si disputerà nell'area urbana delle Fontane di Zagabria, della 76esima edizione del Boris Hanžeković Memorial, meeting Gold del Continental Tour 2026, intitolato da sempre alla memoria dell'ostacolista croato scomparso a 28 anni nel 1945, durante un disperato tentativo di fuga da un campo di concentramento, e considerato da allora simbolo dell'antifascismo nella sua nazione.
Il 29enne pesista fiorentino cercherà nell'occasione di allungare la striscia dei 5 successi consecutivi ottenuti dal 4 giugno scorso quando ha vinto con il personale stagionale di 22.14 il Golden Gala Pietro Mennea, e l'impegno di domani in terra croata sarà particolarmente stimolante, in quanto affronterà di fatto quelli che potrebbero essere i suoi principali avversari nei Campionati Europei di Birmingham ad agosto, dove punterà certamente a riconfermare il titolo conquistato a Roma nel 2024.
Nell'elenco degli iscritti della competizione che inizierà alle 19.45, sono presenti infatti lo svedese Wictor Peterson, il ceco Tomáš Stanek, lo spagnolo Uziel Munoz, il polacco Konrad Bukowiecki, il britannico Scott Lincoln, ma anche l'altro azzurro di origini statunitensi Nick Ponzio, oltre che i connazionali di nascita di quest'ultimo, Josh Awotunde e Roger Steen, i neozelandesi Tom Walsh e Nick Palmer, il giamaicano Rajindra Campbell.