"Tracce di Epo nel sangue e nelle urine", Schwazer di nuovo accusato di doping

La gara sotto la lente dell'agenzia tedesca antidoping risale al 26 aprile 2026, quando Alex Schwazer trionfò a Kelsterbach in Germania, località vicino a Francoforte, in 3h'01'55, facendo registrare la miglior prestazione italiana sulla nuova distanza della marcia, 42.195 km. Un risultato che aveva permesso al marciatore azzurro di sognare anche l'Europeo di Birmingham. Poi il direttore tecnico e scientifico dell'Italia dell'atletica, Antonio la Torre, ha fatto altre scelte e ha definitivamente chiuso ogni spiraglio.