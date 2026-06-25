MANOVRE ROSSONERE

Milan, un anno dopo la musica è la stessa: Gimenez sul mercato, Amorim vuole una punta pesante. Due i nomi

Il messicano, che sta avendo poco spazio al Mondiale, viene valutato 20 milioni di euro

25 Giu 2026 - 20:11
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Nuova estate, stessi discorsi. Un anno dopo il Milan si ritrova ancora a dare la caccia all'ennesimo numero nove con Santiago Gimenez sempre sul mercato. Il messicano, non apprezzato da Allegri, sembra non rientrare nemmeno nei piani di Ruben Amorim che invece ha chiesto un colpo importante alla proprietà sul fronte attacco al momento della sua firma. Uno dei preferiti del tecnico portoghese è Goncalo Ramos, in uscita dal Psg, ma attenzione anche Nicolas Jackson. Il senegalese, reduce dalla stagione in prestito al Bayern Monaco, è rientrato al Chelsea che molto probabilmente lo rimetterà sul mercato.

Certo, servirà un investimento pesante ed è per questo che molto probabilmente gli uomini mercato dei rossoneri aspetteranno i primi giorni di agosto. Prima ci sarà da 'sistemare' Gimenez che, arrivato nel febbraio del 2025 a Milano non ha mai trovato la giusta continuità. Colpa degli infortuni ma anche di prestazioni poco esaltanti come dimostrano i numeri. Le 18 presenze in Serie A nell'ultima stagione senza segnare nemmeno un gol pesano come un macigno.

Trovare un club per Gimenez non sarà facile dato che il Milan ha bisogno di incassare almeno 20 milioni di euro per non far registrare una minusvalenza a bilancio. In tal senso il poco spazio che il messicano sta avendo al Mondiale non sta aiutando i rossoneri (appena 37 i minuti giocati nella fase a gironi), pronti ad ascoltare le offerte. Qualcosa all'estero si è mosso, ma al momento non trovano conferme le voci su un presunto interessamento del Porto di Farioli.

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