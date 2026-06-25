Milan, un anno dopo la musica è la stessa: Gimenez sul mercato, Amorim vuole una punta pesante. Due i nomi

Trovare un club per Gimenez non sarà facile dato che il Milan ha bisogno di incassare almeno 20 milioni di euro per non far registrare una minusvalenza a bilancio. In tal senso il poco spazio che il messicano sta avendo al Mondiale non sta aiutando i rossoneri (appena 37 i minuti giocati nella fase a gironi), pronti ad ascoltare le offerte. Qualcosa all'estero si è mosso, ma al momento non trovano conferme le voci su un presunto interessamento del Porto di Farioli.