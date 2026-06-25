Ronaldo e il retroscena del 2018: "Poteva venire al Milan, aveva detto sì. Poi... "

Cristiano Ronaldo è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan nel 2018. Lo ha raccontato Massimiliano Mirabelli, ex ds dei rossoneri, a Carlo Pellegatti: "La proprietà cinese ci chiese di fare un colpo a effetto. In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta che affascinò Cristiano Ronaldo. Lui voleva vincere l’Europa League, era motivatissimo. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro. Il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, ma si potevano fare discorsi diversi e la cifra poteva abbassarsi. Certo, Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Non vorrei sbagliarmi, ma tutto ciò avvenne nel gennaio del 2018, lo avremmo preso subito".