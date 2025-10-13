Fabbri ha ritrovato il fuoco dentro e l'anno prossimo non vuole perdere niente

"Ryan è un atleta straordinario che non fallisce mai gli appuntamenti importanti per cui ero certo, benché fosse la sua unica competizione dell'anno, che sarebbe stato in grado di lanciare nella circostanza tra i 22.30 e i 22.50, altrimenti la federazione statunitense non avrebbero deciso di lasciare a casa Kovacs che aveva vinto da pochissimo la Diamond League. La misura con cui ha vinto era più o meno quella che pensavo servisse per vincere l'oro, ed era sicuramente alla mia portata anche benché l'avvicinamento ai mondiali mi aveva trasmesso ottime sensazioni, ma la stagione era stata in ogni caso altalenante e ribadisco di essere contentissimo di come è finita a Tokyo, senza alcun rimpianto".