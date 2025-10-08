Antonella Palmisano attacca Alex Schwazer: "Ha infangato il mondo della marcia, non esistono seconde occasioni"

L'atleta pugliese è tornata a parlare anche della decisione dell'European Athletics di escludere la marcia nella presentazione social dei prossimi Europei. Una situazione che è stata risolta grazie al presidente federale Stefano Mei, ma che non è andata giù a Palmisano: “Sono disattenzioni non tollerabili in chi si occupa di comunicazione, come non è accettabile un bilancio della squadra che non parla della marcia o di questa medaglia - ha aggiunto l'argento iridato nella 35 chilometri -. L’intervento del presidente federale Mei è stato fondamentale per eliminare il post e porre attenzione a certe tematiche. Sono fiduciosa che qualcosa possiamo cambiare. Si può partire, per esempio, dalle gare che potrebbero non iniziare alle 8 della mattina quando il pubblico è minore”.