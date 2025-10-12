Kiplimo sfiora l'impresa del nuovo record del mondo nella maratona di Chicago

La gara si è avviata subito su ritmi vertiginosi con un passaggio alla mezza maratona dei 21,097 km da parte di quattro atleti in testa, tutti con il tempo di 1h'00'16, Kiplimo, Korir, e agli altri due keniani Amos Kipruto e Philemon Kiplimo, ma questi ultimi due al 25esimo km sono stati staccati mentre al trentesimo c'è stata l'azione devastante e decisiva dell'ugandese, capace di continuare su un eccezionale ritmo con un leggero rallentamento negli ultimi 10 km circa.