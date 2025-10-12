Logo SportMediaset
L'artistica maschile in visita a Bonicelli al Niguarda: il saluto prima del Mondiale

Un saluto commovente con l'azzurro che ha incoraggiato i compagni in vista dell'appuntamento iridato

12 Ott 2025 - 11:03

Un saluto prima della partenza e un in bocca al lupo reciproco. La nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, al gran completo, ha deciso di andare a trovare Lorenzo Bonicelli all'ospedale Niguarda di Milano prima della partenza per i Campionati del mondo in Indonesia. E così Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Edoardo De Rosa, Tommaso Brugnami e Gabriele Targhetta, col dt dell'ItalGam, Giuseppe Cocciaro e gli allenatori Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Fabrizio Marcotullio e Marco Fortuna, hanno fatto visita a Bonicelli, che aveva chiesto di incontrarli per augurare loro un grande in bocca al lupo prima dell'evento.

Un saluto commovente con Bonicelli che ha incoraggiato i compagni in vista dell'appuntamento iridato. Giovedì scorso, invece, era stato il turno del presidente della Federginnastica, Andrea Facci, assieme al professor Andrea Ferretti e al segretario della Commissione medica federale, Matteo Ferretti, incontro al quale era presente anche il direttore sanitario dell'Asst Grande Ospedale Metropolitano, Giuseppe Sechi, che sta seguendo personalmente il processo di riabilitazione di Lorenzo, a fare visita al ginnasta. Bonicelli, lo scorso 23 luglio, aveva subito un grave infortunio al collo durante l'esercizio agli anelli alle Universiadi estive di ginnastica artistica di Essen, in Germania.

bonicelli
ginnastica artistica
ospedale niguarda

