L'artistica maschile in visita a Bonicelli al Niguarda: il saluto prima del Mondiale

Un saluto prima della partenza e un in bocca al lupo reciproco. La nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, al gran completo, ha deciso di andare a trovare Lorenzo Bonicelli all'ospedale Niguarda di Milano prima della partenza per i Campionati del mondo in Indonesia. E così Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Edoardo De Rosa, Tommaso Brugnami e Gabriele Targhetta, col dt dell'ItalGam, Giuseppe Cocciaro e gli allenatori Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Fabrizio Marcotullio e Marco Fortuna, hanno fatto visita a Bonicelli, che aveva chiesto di incontrarli per augurare loro un grande in bocca al lupo prima dell'evento.