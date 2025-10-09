Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Spy story Jacobs, il fratello di Tortu squalificato e inibito per tre anni

09 Ott 2025 - 13:30
© Getty Images

© Getty Images

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. Il provvedimento riguarda l'hackeraggio che avrebbe commissionato a un'agenzia di spionaggio illegale (Equalize) nei confronti di Jacobs per ottenere illegalmente analisi sanguigne e intercettazioni sue e del suo entourage che provassero l'uso di sostanze dopanti. La procura federale aveva chiesto la radiazione. Il fratello del velocista azzurro, tesserato Fidal, si era assunto l'intera responsabilità della vicenda e non c'erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma "l'estraneità di Filippo Tortu" all'azione "posta in essere nel suo presunto interesse".

Leggi anche

Jacobs ai pm sul caso di presunto spionaggio: "Tortu non si è mai scusato, ma nessun astio con lui"

tortu
jacobs

Ultimi video

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

I più visti di Atletica

Palmisano si scaglia contro Schwazer: "Ha infangato il mondo della marcia, non esistono seconde occasioni"

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Europei: due super argenti per l’Italia con la Iapichino e la 4x400

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:19
Ciclismo: sabato il Giro di Lombardia, si rinnova sfida Pogacar-Evenepoel
16:16
Incendio nella casa di Vinicius jr a Madrid
Citroen C3 Aircross
16:16
La piccolo di casa Citroën, ecco la C3 Aircross
16:16
Marsiglia, De Zerbi: "Dopo la firma col Milan ho comprato casa ai miei"
16:14
Volley, De Giorgi: "Donne si sapeva che vincevano, scommesso su uomini"