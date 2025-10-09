Spy story Jacobs, il fratello di Tortu squalificato e inibito per tre anni

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. Il provvedimento riguarda l'hackeraggio che avrebbe commissionato a un'agenzia di spionaggio illegale (Equalize) nei confronti di Jacobs per ottenere illegalmente analisi sanguigne e intercettazioni sue e del suo entourage che provassero l'uso di sostanze dopanti. La procura federale aveva chiesto la radiazione. Il fratello del velocista azzurro, tesserato Fidal, si era assunto l'intera responsabilità della vicenda e non c'erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma "l'estraneità di Filippo Tortu" all'azione "posta in essere nel suo presunto interesse".