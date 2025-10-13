Lazio, oggi gli esami per Castellanos: filtra pessimismo

La Lazio rischia di fare a meno del suo attaccante per le prossime settimane. Il Taty Castellanos ha saltato le ultime sedute di allenamento per un problema muscolare e oggi si sottoporrà agli esami strumentali: le sensazioni, però, sono abbastanza negative. Come scrive il Corriere dello Sport, si teme una lesione di secondo grado al retto femorale della gamba destra e il centravanti dovrebbe stare fermo per 20/30 giorni. Sarri lo avrebbe a disposizione solo a novembre dopo la prossima sosta nazionali.