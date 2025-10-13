Kean lascia il raduno azzurro e salta Israele: non ha recuperato dall'infortunio

Il ct della Nazionale Gattuso non potrà contare su Moise Kean per la sfida di martedì sera a Udine contro Israele, decisiva per andare ai playoff dei Mondiali 2026: l'attaccante azzurro, che si è infortunato sabato sera durante la sfida all'Estonia, lascerà il raduno. "Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno accertato che l'attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l'Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele", fa sapere la Figc in una nota.