Calcio
qualificazioni mondiali 2026
verso italia-israele

Kean lascia il raduno azzurro e salta Israele: non ha recuperato dall'infortunio

L'attaccante, che si è infortunato contro l'Estonia, ha effettuato gli esami in mattinata: escluse lesioni

13 Ott 2025 - 12:32
© Getty Images

© Getty Images

Il ct della Nazionale Gattuso non potrà contare su Moise Kean per la sfida di martedì sera a Udine contro Israele, decisiva per andare ai playoff dei Mondiali 2026: l'attaccante azzurro, che si è infortunato sabato sera durante la sfida all'Estonia, lascerà il raduno. "Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno accertato che l'attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l'Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele", fa sapere la Figc in una nota.

La risonanza magnetica cui si è sottoposto Kean ha comunque confermato che si tratta di una lieve distorsione e ha escluso lesioni o danni seri alla caviglia destra. L'attaccante fa dunque ritorno al Viola Park per proseguire le terapie, già iniziate nel ritiro azzurro, e cercare di recuperare per la sfida di domenica sera contro il Milan a San Siro. La situazione verrà valutata di giorno in giorno.

italia
kean
