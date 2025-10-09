Palmisano oltre l'amarezza per le dimenticanze pensa alle nuove sfide del futuro

"Per me Maria è un talento straordinario, come ne nascono pochi al mondo, a livello di Bolt o Duplantis. Tra me e lei c'è sempre stato grande rispetto e lei ha avuto verso di me grande rispetto e ammirazione a iniziare dal 2021 quando ho vinto a Tokyo, poi nel 2022 mi è stata molto vicina quando ero infortunata e dalla fine del 2023, quando ho cambiato tecnico, abbiamo pure cominciato ogni tanto a fare dei periodi di allenamento insieme, per cui la nostra amicizia si è definitivamente consolidata".