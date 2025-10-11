Il keniota Korir tenta l'impresa del nuovo record mondiale di maratona a Chicago

Nella passata edizione vi fu il fantascientifico primato del mondo della keniana Ruth Chepngetich, prima donna della storia a scendere al di sotto della barriera delle 2h10, con l’incredibile tempo di 2h09’56 grazie al quale tolse quasi due minuti al precedente record stabilito dall’etiope Tigist Assefa, che fermò il cronometro in 2h11’53” alla Maratona di Berlino nel 2023, ma tale impresa è stata in qualche modo offuscata dalla comunicazione del 17 luglio scorso che la 31enne atleta africana era stata sospesa per doping a causa di una sua positività all'idroclorotiazide, anche se da allora non si è più saputo nulla e per ora il suo crono dell'anno scorso a Chicago non è stato messo in discussione.