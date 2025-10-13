Tennis: Wta Osaka, Cocciaretto si qualifica per il main draw

Elisabetta Cocciaretto sarà di scena al Kinoshita Group Japan Open, Wta 250 in programma a Osaka dal 12 al 19 ottobre (duro - DecoTurf, montepremi 275.094 dollari). Numero 91 del mondo e testa di serie numero 5 nel tabellone di qualificazioni, l'azzurra ha sconfitto 7-6(5) 6-2 al turno decisivo per entrare in tabellone la slovena Kaja Juvan (106), nona testa di serie, che l'aveva battuta nell'unico precedente confronto diretto allo US Open 2023. Nel primo set l'azzurra completa il primo break nel quinto game (3-2), salva tre palle dell'immediato contro-break prima di salire 4-2 ma cede la battuta alla successiva occasione (4-4). Il set si decide al tie-break: chi serve vince solo cinque punti su 12 e Cocciaretto chiude al primo set point. Due break consecutivi negli ultimi due turni di risposta indirizzano in suo favore il secondo set e la partita.