Tennis: Wta Osaka, Cocciaretto si qualifica per il main draw

13 Ott 2025 - 13:08
© Getty Images

© Getty Images

Elisabetta Cocciaretto sarà di scena al Kinoshita Group Japan Open, Wta 250 in programma a Osaka dal 12 al 19 ottobre (duro - DecoTurf, montepremi 275.094 dollari). Numero 91 del mondo e testa di serie numero 5 nel tabellone di qualificazioni, l'azzurra ha sconfitto 7-6(5) 6-2 al turno decisivo per entrare in tabellone la slovena Kaja Juvan (106), nona testa di serie, che l'aveva battuta nell'unico precedente confronto diretto allo US Open 2023. Nel primo set l'azzurra completa il primo break nel quinto game (3-2), salva tre palle dell'immediato contro-break prima di salire 4-2 ma cede la battuta alla successiva occasione (4-4). Il set si decide al tie-break: chi serve vince solo cinque punti su 12 e Cocciaretto chiude al primo set point. Due break consecutivi negli ultimi due turni di risposta indirizzano in suo favore il secondo set e la partita. 

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Nadia Battocletti si racconta

Nadia Battocletti si racconta

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

