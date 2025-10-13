Luton Town: Jack Wilshere è il nuovo allenatore

Jack Wilshere, 33 anni, è il nuovo allenatore del Luton Town: per l'ex centrocampista dell'Arsenal si tratta della prima esperienza in panchina. Il Luton Town, attualmente in League One all'undicesimo posto, è reduce da una sconfitta per 3-1 contro il Cambridge United. Queste le parole di Wilshere al suo arrivo: "È un grande onore e un privilegio essere nominato allenatore del Luton Town. Per me è come un momento di chiusura di un cerchio. Avevo otto anni quando sono arrivato per la prima volta al Luton da bambino ed è destino che il mio primo incarico in panchina sia qui".