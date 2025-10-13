Logo SportMediaset
Mercato

Luton Town: Jack Wilshere è il nuovo allenatore

13 Ott 2025 - 12:21
© Getty Images

© Getty Images

Jack Wilshere, 33 anni, è il nuovo allenatore del Luton Town: per l'ex centrocampista dell'Arsenal si tratta della prima esperienza in panchina. Il Luton Town, attualmente in League One all'undicesimo posto, è reduce da una sconfitta per 3-1 contro il Cambridge United. Queste le parole di Wilshere al suo arrivo: "È un grande onore e un privilegio essere nominato allenatore del Luton Town. Per me è come un momento di chiusura di un cerchio. Avevo otto anni quando sono arrivato per la prima volta al Luton da bambino ed è destino che il mio primo incarico in panchina sia qui".

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:45
Atletico Madrid, occhi puntati su Greenwood
14:17
Guinea Equatoriale, licenziato il CT dopo il boicottaggio dei giocatori
13:13
Empoli: via Pagliuca, si punta a Dionisi
12:21
Luton Town: Jack Wilshere è il nuovo allenatore
11:25
Lazio, Gigot sempre più vicino all'addio