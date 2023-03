Atletica, Europei: è super argento per l’Italia nella 4x400 femminile  

© Getty Images

Nella 4x400 metri femminile arriva un argento insperato per l’Italia, che conquista la quinta medaglia dei suoi Europei indoor di atletica. A Istanbul, il quartetto formato da Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando arriva secondo in 3'28"61 dietro l'Olanda (oro con 3'25"66) e firma il nuovo record nazionale. Bronzo, invece, per la Polonia in 3'29"31. Ora attesa per Stecchi nel salto con l’asta.