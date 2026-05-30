NAPOLI

Allegri pensa ai primi rinforzi per il nuovo Napoli: Rabiot e Saelemaekers nella lista. Piace Gila

Il nome di Vlahovic sempre accostato al tecnico, ma al momento è solo un sogno anche per le pretese economiche del serbo. Max tra continuità e giovani innesti

30 Mag 2026 - 10:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le prime idee di mercato per il Napoli di Allegri sono... rossonere. Il tecnico guarda in casa del Milan, il club che lo ha esonerato meno di una settimana fa e da cui deve ancora formalmente separarsi, a caccia di pupilli che potrebbero seguirlo nella nuova avventura. 

Nella lunga lista condivisa che sarà condivisa con il club azzurro, in attesa di ratificare il proprio accordo per sedersi sulla panchina del Maradona, tra i nomi ci sono anche quelli di Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers. Lo riporta Il Mattino.

Situazioni completamente diverse quelle del centrocampista francese e dell'esterno belga. Rabiot è legatissimo a Max e infatti lo ha seguito anche al Milan dopo l'esperienza condivisa alla Juve, ma ha un ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione che complicherebbe non poco l'idea di una nuova reunion a Napoli. Più attaccabile Saelemaekers, che dopo un lungo periodo in rossonero (con tanto di prestiti a Bologna e Roma) potrebbe valutare un'avventura diversa in estate, sempre in Serie A.

Leggi anche

Napoli-Allegri, slitta la firma: Max aspetta i soldi dal Milan. Ecco cosa sta succedendo

Il terzo nome che si riconduce al passato di Allegri, nemmeno a dirlo, è quello di Dusan Vlahovic. Per il momento un sogno, più che un obiettivo. Ok il contratto in scadenza con la Juventus e il mancato accordo per il prolungamento, ma anche se si ritrovasse libero non sarebbe facile arrivare all'attaccante serbo. Anche perché nel parco offensivo napoletano a farla da protagonista ora c'è Hojlund, appena riscattato dal Manchester United, e le pretese economiche di Dusan non sono certo a buon mercato

Passando invece agli esterni, caldissime le piste che portano a Anan Khalaili (israeliano che gioca in Belgio all'Union Saint-Gilloise, classe 2004) e a Exequiel Zeballos, 24enne argentino del Boca Juniors. Servirà qualche settimana in più per definire il piano per la difesa, anche se tra i giocatori apprezzati sia dalla dirigenza sia dal tecnico c'è Mario Gila, centrale della Lazio. 

Leggi anche

Napoli, ecco come giocherà Allegri: la svolta è il tridente. Lukaku e Anguissa in uscita

napoli
mercato
serie a
alexis saelemaekers
adrien rabiot
dusan vlahovic
mario gila

Ultimi video

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

I più visti di Napoli

Il Napoli ha scelto l'erede di Conte: sarà Allegri il nuovo allenatore. Italiano "beffato"

Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

Napoli, ecco come giocherà Allegri: la svolta è il tridente. Lukaku e Anguissa in uscita

Italiano ha chiesto e ottenuto garanzie: Napoli suo al 99%. Ora palla al Bologna: ecco perché Allegri resiste

I tifosi del Napoli bocciano Allegri: 25mila post contro Max sul profilo della società

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:47
Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resta in gialloblù
11:21
Atalanta, ufficiale Giuntoli nuovo direttore sportivo
22:08
Barcellona: ufficiale Anthony Gordon fino al 2031
20:22
Torino, Cairo: "Per il nuovo allenatore non manca tanto"
Frederic Massara
17:07
Roma: Massara non è più il direttore sportivo