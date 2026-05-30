Allegri pensa ai primi rinforzi per il nuovo Napoli: Rabiot e Saelemaekers nella lista. Piace Gila

Situazioni completamente diverse quelle del centrocampista francese e dell'esterno belga. Rabiot è legatissimo a Max e infatti lo ha seguito anche al Milan dopo l'esperienza condivisa alla Juve, ma ha un ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione che complicherebbe non poco l'idea di una nuova reunion a Napoli. Più attaccabile Saelemaekers, che dopo un lungo periodo in rossonero (con tanto di prestiti a Bologna e Roma) potrebbe valutare un'avventura diversa in estate, sempre in Serie A.