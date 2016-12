Sci, Combinata Val d'Isere: Gut vince per un centesimo, Vonn seconda

18 dicembre 2015

Va a Lara Gut la prima combinata della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Val d'Isere, in Francia, l'elvetica, seconda dopo la manche di discesa al mattino alle spalle di Lindsey Vonn, ha ribaltato la situazione nello slalom speciale e ha chiuso con il miglior tempo complessivo di 2'38"30. La campionessa americana, in testa dopo la discesa, si è dovuta accontentare del secondo seppur per un solo centesimo, 2'38"31. Completa il podio l'austriaca Michaela Kirchgasser, terza grazie al miglior crono nello slalom, 52"11. Sono tre le azzurre nelle prime dieci: la migliore è Francesca Marsaglia, settima, seguono Johanna Schnarf e Elena Curtoni, ottavi a pari merito. Uscita nello slalom Sofia Goggia dopo un discreto settimo crono in discesa.



Con questo successo Lara Gut si porta immediatamente in testa alla classifica di combinata mentre sale al secondo posto in quella di Coppa del Mondo generale con 378 punti: comanda Lindsey Vonn, leader con 480 punti. La migliore delle italiane è Federica Brignone, sesta a quota 220.