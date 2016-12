MotoGP, Marquez risponde a Rossi: "Ma solo in pista"

1 ottobre 2016

C'è voluto qualche giorno, ma è arrivata la rissposta di Marc Marquez alle dichiarazioni di Rossi . Il pesarese aveva parlato di "furto del titolo 2015" e di comportamento "vergognoso" dello spagnolo. "Non è la prima volta che dice certe cose. So che fuori pista la guerra non fa per me perché è molto facile perderla. E' in pista che devo essere concentrato e continuare come di consueto", ha detto il pilota della Honda a Catalunya Radio.