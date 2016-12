MotoGP, Rossi attacca ancora gli spagnoli: "Mi hanno rubato il titolo 2015"

26 settembre 2016

Valentino Rossi torna a puntare il dito contro gli spagnoli. Nonostante la stretta di mano a Barcellona, il passato non si dimentica. "E' chiaro che mi hanno rubato il titolo. Lo hanno fatto in un modo che non mi sarei mai aspettato. Quello che è successo nelle ultime tre gare è stato incredibile. Il comportamento di Marquez è stato vergognoso, credo che questo tolga valore al titolo di Lorenzo", ha detto agli inglesi di BT Sports.

"A parte tutto, Lorenzo ha disputato una stagione molto buona, mi ha ribattuto colpo su colpo, gara dopo gara, giorno dopo giorno, in modo spettacolare. Per quanto mi riguarda, all'inizio la mia reazione è stata di rabbia e nervosismo e tutto questo ti può portare a commettere degli errori. Però bisogna saperlo trasformare in energia positiva. Certo, quando fai 320 punti come ho fatto io, nove volte su dieci ti laurei campione", ha aggiunto mostrando maggiore calma. Ma questo strappo, difficilmente verrà ricucito. A meno che il tempo non faccia l'ennesimo miracolo.