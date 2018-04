Milan, il Bayern Monaco all'assalto di Bacca

21 marzo 2016

Il Bayern Monaco ha messo Carlos Bacca nel mirino. Carlo Ancelotti, prossimo tecnico dei bavaresi, ha chiesto di muoversi sul mercato per rinforzare l'attacco e uno degli obiettivi è l'attaccante colombiano del Milan. Emissari del Bayern sono attesi a Milano nelle prossime settimane per studiare i margini della trattativa col Milan. Pagato 30 milioni per strapparlo al Siviglia, Galliani ne chiederà almeno 35 per iniziare a parlare.