Moratti: "Sorpreso dal mercato-Milan. Borja Valero un grande. Prenderei Ibra"

15 luglio 2017

Massimo Moratti, uno sguardo al mercato e al futuro della sua Inter. Vale sempre come riferimento di una squadra che ora non gli appartiene, ma gli è sempre vicina: come i tifosi interisti a lui, al presidente. C'è un mercato da commentare: minimo quello interista, fin qui; clamoroso quello milanista. "Un mercato che non mi aspettavo. Buono, molto bene".

E' quanto dice in una intervista a Radiouno. Ancora sul Milan: "Sono stati molto bravi a uscire in questo modo dal caso Donnarumma, hanno un ottimo allenatore". E Bonucci? Era dell'Inter. "Ha vestito la maglia della Juve, ora quella del Milan. Non fa differenza... La Juve comunque fa sempre cose molto azzeccate, vedremo se supererà la botta della Champions League, ma ha un grande allenatore e giocatori molto, molto professionisti".

Ora l'Inter. "C'è Spalletti, come primo acquisto. Uno che ha un grande carattere, a me viene sempre in mente Mourinho come esempio". Gli acquisti sono due: Skriniar e Borja Valero. "In una grande squadra c'è sempre bisogno di un preciso punto di riferimento professionale, e Borja Valero lo è". Su Icardi: "Le sue qualità sono note, spero che possa esprimersi con continuità e sarebbe bello vederlo accompagnato da un altro grande attaccante, ma queste sono cose che competono a un allenatore". La difesa: "L'Inter ha uno spaventoso bisogno in questo reparto". E infine Ibrahimovic: "Io lo prenderei sempre, e quando sarà guarito sono sicuro che troverà la squadra adatta a lui, una grande squadra".