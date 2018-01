Lazio, Tare: "Il rinnovo di De Vrij? Arriverà"

14 gennaio 2018

Una bella notizia per i tifosi della Lazio: il rinnovo di Stefan De Vrij sta per essere firmato . A confermare che la trattativa è arrivata ad un punto di svolta e che l'annuncio è alle porte è stato il ds biancoceleste Igli Tare, intervenuto in diretta su TgCom24 durante "4-4-2 L'Originale": "Siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Il rinnovo? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà ".

Il ds della Lazio sembra mettere la parola fine sulla teleneovela De Vrij. In scadenza a giugno e grande obiettivo di club come Inter, Juventus, Barcellona e Manchester United, il difensore olandese firmerà il prolungamento di contratto tanto atteso da tutto l'ambiente biancoceleste. "Dobbiamo decidere insieme. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. È anche un suo desiderio, è molto legato a questa piazza e a questa società".



Le richieste erano tante: "Il suo cuore batte per la Lazio e quindi mi auguro che alla fine resti. Se la firma arriverà entro mercoledì? Magari anche domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà".



Il prossimo gioiello biancoceleste da blindare è Luis Alberto. Tare spiega: "Ha un contratto ancora lungo con la Lazio, a breve incontreremo i suoi agenti per rivedere il suo contratto perché ha dimostrato di essere un giocatore importante".



Negli ultimi tempi Tare ha ricevuto tanti messaggi di complimenti per le operazioni di mercato degli ultimi anni. "Il mio miglior colpo? Sono tanti, è difficile scegliere. Potrei dire Immobile o anche Brocchi all'inizio del mio percorso. Ovviamente anche Milinkovic-Savic è tra questi".



Tare però ha una predilezione per Immobile: "Sono rimasto molto sorpreso da Immobile, come persona e leader e come si rapporta all'interno del gruppo. È il miglior top-player che ho avuto da quando sono la Lazio, non solo perché è il capocannoniere della Serie A ma negli ultimi due anni è cresciuto dentro e fuori dal campo".



Poi un'indicazione di mercato: "Badelj? Non penso arrivi, abbiamo un grande regista che è Leiva. Badelj è un ottimo giocatore ma non verrà per fare la riserva. Con l'arrivo di Caceres la Lazio è una squadra più che completa".