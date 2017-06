Juve, Schick ha sostenuto le visite mediche a Torino

22 giugno 2017

La prima lunga e inattesa giornata bianconera per Patrick Schick si è chiusa attorno alle 18, quando l'attaccante della Repubblica Ceca ha lasciato il JMedical dopo aver completato tutto l'iter relativo alle visite mediche da sostenere per il suo trasferimento in bianconero dalla Sampdoria. Un arrivo a Torino un po' a sorpresa quello dell'attaccante ceco, classe 1996, fresco di vittoria per 3-1 mercoledì con la sua Nazionale contro gli azzurri dell'Under 21 in una gara degli Europei di categoria in corso in Polonia. Il club bianconero ha chiuso l'affare con la Samp per 30,5 milioni .

Mercoledì in campo in Polonia con la Repubblica Ceca Under 21 negli Europei contro l'Italia, poi il volo e l'arrivo a Torino. Otto ore di "soggiorno" allo JMedical e poi via, di nuovo in aeroporto per tornare in Polonia: Schick sarà di nuovo in campo sabato con la sua nazionale. Ha sfruttato così il giorno di riposto, l'attaccante che vestirà bianconero dopo che la Juve lo ha acquistato dalla Sampdoria per 30,5 milioni complessivi. Nessuna dichiarazione ufficiale per lui.