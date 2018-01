Juve, incontro con la Samp: si è parlato del futuro di Praet e Torreira

11 gennaio 2018

Diplomazia, innanzitutto: era necessario ritrovare buoni rapporti tra le due società. E, inevitabile, il discorso si è spostato sul calciomercato. Idee per il futuro, per giugno e oltre. Perché la Juventus, da qualche tempo, ha messo gli occhi su due o tre giocatori blucerchiati: è stata l'occasione non per imbastire delle trattative, ma per aprire piccoli spiragli e magari prendere vantaggio sulle dirette concorrenti.



Così si è parlato di Torreira, Praet e Kownacki, ma anche di Orsolini, Mandragora e Cerri. Destini incrociati. Partiamo da Torreira: il piccolo e forte uruguaiano, classe '96, sta giocando alla grande e la Juve lo monitora. Ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro e con la Samp si potrebbe pensare ad un discorso in stile Caldara, ovvero lasciandolo ancora un anno a Genova. Idee, nulla di concreto.



Quello che c'è, di sicuro, è il gradimento di Massimiliano Allegri nei confronti di Dennis Praet. Il belga, classe '94, è arrivato l'anno scorso per 10 milioni. Ha caratteristiche che si sposano con la filosofia del tecnico toscano: corsa, intensità, qualità ma anche capacità di contrasto e difesa. Assieme a lui c'è un altro giocatore che la Juve monitora con molta attenzione: si tratta di Dawid Kownacki, 20 anni, polacco. Gioca poco, ma ogni volta che entra, fa gol. Già sei i gol in stagione, sembra un prospetto interessantissimo. Anche in questo caso quello della Juve non è stata una richiesta per l'immediato, quanto più, appunto, un discorso abbozzato, per il futuro.



Anche perché la Samp potrebbe essere interessata a diversi giocatori in orbita Juventus. Due nomi su tutti: quelli di Riccardo Orsolini, attualmente in prestito all'Atalanta, e di Rolando Mandragora, al Crotone. Ma a Giampaolo non dispiace nemmeno Alberto Cerri, il centravanti che in questo momento è al Perugia. Per gennaio non si muoverà niente, tutti nomi e intrecci da tenere presenti da giugno in poi.