ESCLUSIVA - Marchisio: "Juve? Ci vediamo a luglio ma io spero di rimanere"

26/06/2018 di Giulia Bassi

Del suo futuro si parla spesso da qualche sessione di mercato a questa parte: nonostante una vita in bianconero e il ruolo di simbolo, amatissimo, dalla rinascita fino ai sette leggendari scudetti, le voci di un addio di Claudio Marchisio alla Juventus , per via di qualche infortunio di troppo e di un ruolo non più di primo piano, sono tra le più insistenti, e temute, del calciomercato. " Ma io spero di rimanere " dice il centrocampista in esclusiva a SportMediaset.it.

D'altronde, il vento soffia forte lungo la spiaggia La Celvia, ad Arzachena, epicentro della Costa Smeralda dove Marchisio trascorre gli ultimi giorni di vacanza immerso nell'unico azzurro possibile di questi tempi, quello del mare e del cielo di Sardegna. E il vento che soffia forte le fa sventolare le bandiere, mica ammainare. E lui tra le bandiere è una delle ultime: si sente orgoglioso di essere considerato tale, sfodera un sorriso inequivocabile.



Sarà per questo che, come un marinaio esperto che ha navigato in mezzo alle peggiori tempeste, ora manda segnali alla sua capitaneria di porto. E sono segnali per riavvicinarsi, per poter di nuovo attraccare al solito posto. "Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista" dice Marchisio con tono cortese ma al tempo stesso deciso. Fosse per lui, la permamenza nell'unica squadra della sua vita, quella con cui ha realizzato i sogni che aveva da bambino, non sarebbe nemmeno tanto argomento di discussione: "Io spero di rimanere, poi vedremo".



Scenari differenti sembrano dolorosi persino solo come ipotesi: che si tratti di Mls, New York, Montreal o altro: "No io voglio giocare qui e vorrei rimanere alla Juve. Con altre squadre nessun contatto, nulla di concreto". E pensare che sarebbero in parecchi a raccogliere un eventuale sos da parte di uno così. Ma il vento continua a soffiare forte sulla costa sarda: così le bandiere sventolano e si rendono ben visibili da lontano.