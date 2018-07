Roma, Dzeko: "Obiettivi? Vediamo, mercato ancora aperto"

18/07/2018

A un mese dall'inizio del campionato, Dzeko ha tirato le somme su queste prime settimane della nuova stagione. La Roma pensa in grande: "Quali traguardi ci aspettiamo di raggiungere in questa stagione? A Roma si pensa sempre troppo prima alle cose e io non voglio fare così. Abbiamo comprato giocatori importanti, ma il mercato non è ancora finito quindi vediamo", le sue parole alla radio ufficiale di Trigoria.