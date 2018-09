Napoli, confermata la rottura del crociato per Chiriches: sarà operato tra oggi e domani

10/09/2018

Pessime notizie in casa Napoli . Gli esami strumentali svolti a Villa Stuart da Vlad Chiriches , infortunatosi con la sua Romania durante la partita di Nations League di venerdì scorso contro il Montenegro, hanno confermato che il difensore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una brutta tegola per Carlo Ancelotti, che in estate aveva bloccato la sua cessione al Galatasaray e adesso dovrà farne a meno per un lungo periodo, almeno fino alla primavera del 2019. L'intervento chirurgico sarà effettuato a Roma tra oggi e domani, ma la stagione di Chiriches è già quasi interamente compromessa.