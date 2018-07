Milan, via anche Mirabelli: tornano Gandini e Maldini Va definendosi l'organigramma del club rossonero. E per il settore giovanile può già tornare Filippo Galli Facebook

23/07/2018

Dopo Marco Fassone, è arrivata al capolinea anche l'avventura al Milan di Massimiliano Mirabelli. L'ufficialità del divorzio tra il club rossonero e il direttore sportivo è attesa a giorni (se non già nelle prossime ore) e potrebbe avere effetti anche sulle ultime iniziative prese dall'ormai ex ds, a partire dalle novità nel settore giovanile. Dal primo luglio il nuovo responsabile è Mario Beretta, ma sembra più concreta - ed è questa la novità delle ultime ore - il ritorno di Filippo Galli. A giorni è attesa anche l'ufficialità di Leonardo. Il brasiliano sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica e ha già avuto dei contatti con Rino Gattuso. A conferma che tra i due i dissapori del passato sono già stati risolti da tempo. E il ds? In lizza ci sono Sean Sogliano (Bari) e Cristiano Giuntoli (Napoli).

IL MANAGEMENT Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni Umberto Gandini, ora alla Roma, a Londra avrebbe incontrato rappresentanti del fondo Elliott. L'hedge fund di Paul Singer potrebbe chiudere sia con lui sia con Ivan Gazidis, attualmente all'Arsenal. Con una doppia nomina: l'ex rossonero ricoprerebbe la carica di direttore generale con il compito di ristabile i rapporti con l'Uefa; il sudafricano, da parte sua, sarebbe il nuovo amministratore delegato. Carica, al momento, ricoperta ad interim dal presidente Paolo Scaroni.

RITORNO DI FIAMMA Con un ruolo importante, come ha sempre chiesto dal giorno del suo ritiro, potrebbe tornare in società anche Paolo Maldini. "Per ora non c'è ancora niente e non so cosa ci sarà. Questo naturalmente non cancella quello che è stato il mio rapporto con il club: sarà sempre nel mio cuore e credo anche nel cuore di tanti tifosi. Rimarrà, è incancellabile", le sue parole all'Huff Post. In realtà per l'ex capitano rossonero sarebbe pronta un carica da vice presidente operativo.

IL MERCATO Appena sbarcherà al Milan, Leonardo dovrà subito pensare al mercato. Un solo grande acquisto e sarà in attacco. I nomi sono due: Higuain o Morata. Per cartellino e ingaggio, però, i rossoneri devono cedere almeno un pezzo pregiato in rosa. Ed è ormai vicinissimo all'addio Bonucci. Il difensore potrebbe andare via per una cifra vicina ai 40 milioni di euro bonus compresi. La destinazione è il Psg di Gigi Buffon. Il Manchester United, però, potrebbe inserirsi in extremis. Per quanto riguarda Donnarumma, il Chelsea non ha ancora presentato un'offerta. Anzi, Maurizio Sarri vuole Reina e una sua cessione farebbe fare al club rossonero una piccola plusvalenza. Questo perché lo spagnolo è stato ingaggiato dal Napoli a parametro zero.

