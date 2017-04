Milan, festa negli spogliatoi con il nuovo presidente Yonghong Li

15 aprile 2017

Il nuovo presidente del Milan, Li Yonghong, ha festeggiato negli spogliatoi con la squadra il pareggio raggiunto all'ultimo secondo nel derby, che tiene l'Inter a due punti di distanza e avvicina la qualificazione all'Europa League. Il cinese, il suo braccio destro David Han Li, e l'ad Marco Fassone si sono congratulati con la squadra e hanno posato per una foto ricordo assieme ai giocatori, in festa per un risultato importante, come si evince dallo scatto pubblicato sul profilo Twitter del club rossonero.