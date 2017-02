Juventus, Allegri: "Bonucci caso chiuso, Leo è a disposizione"

24 febbraio 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Ci sarà turnover contro l'Empoli?

Abbiamo fatto defaticante a Oporto con ventidue gradi, ci siamo rilassati. Oggi valuterò l'allenamento, ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti



Chi riposerà? Bonucci giocherà?

Leonardo è di nuovo a disposizione, poi valuterò anche pensando alla Coppa Italia. Higuain valuto oggi, Khedira è probabile che riposi



Il caso Bonucci è stato chiuso?

Il caso è stato chiuso subito quando insieme alla società e al presidente abbiamo concordato una linea che segua la disciplina che contraddistingue la Juventus. Leo è importante e ha chiesto scusa, sono cose che capitano



Lei ha minacciato di lasciare la Juve se il giocatore non fosse stato punito?

L'importante è che ci siano regole, sono cose che sono sempre successe. In ogni caso hanno giocato Barzagli e Chiellini, non due a caso. Ora però pensiamo alla partita con l'Empoli perché dobbiamo prendere tre punti. Loro sono organizzati e noi abbiamo speso molte energie



Pjanic come interditore è un lavoro mirato vista la crescita?

Ha qualità importanti e in quel ruolo lì riesce a fare meglio le due fasi. Piano piano giocherà da solo davanti alla difesa, ha grandi intuizioni e ruba parecchi palloni. La squadra sta crescendo sul piano della maturità e dell'equilibrio, ma dobbiamo migliorare la verticalizzazione



Ha sognato i cambi di Oporto?

No, ma ero sicuro che Pjaca era pronto. Aveva dato segnali importanti con un atteggiamento diverso dal solito. Dani Alves invece è un campione, con un atteggiamento da bambino



La Juventus è in forte crescita per la Champions?

I nostri obiettivi sono di essere in corsa per tutto a marzo, e per ora ci siamo. Ciò non vuol dire che in Champions siamo passati, basti vedere cos'è successo alla Fiorentina. Il campionato è ancora lungo e con tutti gli scontri diretti, e contro l'Empoli non dobbiamo sbagliare l'approccio. Abbiamo grandi margini di miglioramento



Domani gioca Neto. Pjaca valuterò, mentre Marchisio è ideale che giochi una volta a settimana e domani sarà titolare



Qual è il ruolo giusto di Pjaca?

L'esterno, ma sta migliorando sul punto di vista tecnico, tattico e soprattutto mentale. E' un giocatore molto tecnico, coi tempi di gioco giusti e sarà importante per il finale di stagione



Un pensiero sull'esonero di Ranieri?

Claudio rimarrà nella storia per quello che ha fatto col Leicester. Noi allenatori siamo legati ai risultati, ma lui ne esce vincitore. Quello che ha fatto rimane



Il fatto che la Roma giocherà a Milano, sarà un motivo per approcciare bene l'Empoli?

Noi dobbiamo pensare a vincere, non a guadagnare adesso i punti sulle altre. Sarebbe una vittoria in meno per vincere lo scudetto



Nella corsa scudetto dove vede le maggiori insidie?

Ci sono dappertutto, ma dipende da noi. Se facciamo buone partite dal punto di vista della concentrazione dipenderà da noi. Dovremo avere sempre l'atteggiamento giusto. Non sono gli scontri diretti, ma come ci arriviamo. Dovremo arrivarci nelle migliori condizioni possibili



Pensa di poter scrivere pagine importanti in Inghilterra anche lei?

Per il futuro c'è tempo, ora pensiamo solo alla Juventus. Ho un contratto qui e sono felice qui. Quello che ha fatto Ranieri penso sia irripetibile



Confermerà il 4-2-3-1?

Giocheremo sicuro con la difesa a quattro, poi valuterò