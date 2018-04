Elkann: "La Juve è di famiglia, non vogliamo cambi"

5 ottobre 2017

In occasione dell'Investor Day di Exor, John Elkann ha negato qualsiasi cambio in seno alla Juventus . "E' la società che ha la più grande longevità di possesso di una famiglia, non abbiano nessuna intenzione che questo cambi - ha spiegato -. Gli ultimi anni sotto la presidenza di Andrea Agnelli hanno dimostrato capacità di ottenere grandi risultati sportivi tenendo conto dei risultati economici. Appartiene legittimamente alla famiglia e a Torino".

Rispondendo a una domanda sulla inibizione del presidente della Juventus per i rapporti con gli ultrà, Elkann si schiera apertamente dalla parte del cugino. "E' totale la mia fiducia nel suo operato come in quello della dirigenza, penso che sia istruttivo e utile leggere la sua deposizione in commissione antimafia, io credo che dimostri come uno può costruire delle realtà diverse dal vero". A chi gli chiede un giudizio su eventuali coinvolgimenti del cugino, Elkann spiega di vederne "l'estraneità come ho ribadito, confidando in quello che le autorità giudiziarie faranno".