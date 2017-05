Inter, Spalletti fa la spesa a Trigoria

23 maggio 2017

Prima di spendere, il gruppo Suning potrebbe arrivare anche a 150 milioni di euro, sarà necessario vendere almeno un pezzo pregiato per rientrare nei parametri sul fair play imposti dall'Uefa. La scadenza è il 30 giugno. E l'indiziato numero uno per lasciare Appiano Gentile è Perisic. Per l'esterno croato l'Inter, che piace in Premier League, chiede una sessantina di milioni. Poi partirà l'assalto a Trigoria. Spalletti vuole portare a Milano almeno un paio di fedelissimi. Il primo obiettivo è Radja Nainggolan, che sarebbe finito nella lista dei desideri anche di Conte. Il tecnico ha valorizzato il centrocampista belga e lo vuole soprattutto per portare carattere in un ambiente dove ultimamente è mancato.



La trattativa però è tutta in salita. Radja è legato alla città e, da futuro vice capitano, non vorrebbe andarsene. La Roma deve accontentarlo, rispettando la promessa sul rinnovo del contratto fattagli un anno fa, quando Nainggolan disse no al Chelsea. Dalla prossima settimana l’agente del calciatore, Beltrami incontrerà il club giallorosso. A livello d’ingaggio l’Inter può offrirgli 4,5-5 milioni più bonus a stagione. Se fallirà l'assalto Spalletti proverà a portare all'Inter Kevin Strootman. Il centrocampista di sostanza che vorrebbe ogni allenatore. Poche parole e molti fatti, ma anche in questo caso ci vorranno almeno 40 milioni di euro per convincere la dirigenza della Roma.



Tre i nomi scritti dal tecnico di Certaldo sul taccuino per il reparto difensivo. Il primo lo ha scritto anche Ausilio da diversi mesi. Si tratta di Kostas Manolas. Che da diverse settimane ha accettato l'idea di lasciare la Roma, rapporto tormentato quello con la società giallorossa che ha influenzato anche le ultime prestazioni stagionali. Qui il prezzo giusto potrebbe essere sui 30 milioni. Più o meno la cifra giusta per un altro pallino di Spalletti Antonio Rüdiger. Se dovesse scegliere Spalletti non avrebbe dubbi puntando tutto sul tedesco, che dalla sua parte ha forza fisica e versatilità con la possibilità di giocare anche sulla fascia. E dalla fascia arriva il terzo nome: Emerson. Il brasiliano naturalizzato pronto all'esordio con la maglia dell'Italia, è stato una delle rivelazioni di questo campionato. L'allenatore ha creduto in lui quando era in difficoltà e a Milano andrebbe di corsa.



Non solo Roma nel mirino di Sabatini e Spalletti. Il profilo che prende sempre più corpo a centrocampo è quello di Tolisso, 22enne nazionale francese del Lione che ha appena ammesso di non essere sicuro di rimanere in Francia. Anche per lui servono una quarantina di milioni. Senza dimenticare Krychowiak, nazionale polacco del Psg che potrebbe rientrare nell'affare Perisic.