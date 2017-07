Milan, Montella: "Il budget non gioca, dovremo essere aggressivi"

26 luglio 2017

"Il budget speso sul mercato non gioca. Contro il Craiova dovremo fare una prestazione aggressiva come contro il Bayern, altrimenti possiamo avere tante difficolta. Alla vigilia dell'andata del turno preliminare di Europa League il tecnico del Milan Montella spegne gli entusiasmi per una super campagna acquisti. "Ora tocca al campo parlare. E' un obiettivo molto importante per la nostra società perché manchiamo dall'Europa da più di tre anni".

"C'è la giusta pressione ma anche curiosità. Sono ottimista, non penso mai al peggio - ha proseguito Montella in conferenza stampa - Il Craiova lo conosco bene, so tutto, da come si allenano a cosa pensa l'allenatore. Davanti hanno talento, tipo Baluta. Dovremo essere aggressivi per non lasciare libere linee di passaggio. La gara sarà pericolosa se non affrontata nel modo giusto. Non accetto la differenza di motivazioni. Il nostro obiettivo è innanzitutto raggiungere la fase a gironi, anche perché sento davvero sia questa gara che eventualmente quella dopo. Poi più avanti ci saranno anche le grandi squadre e tutte le gare saranno importanti", ha concluso Montella.



Elogi per Cutrone, autore di una doppietta contro il Bayern Monaco: "Sta crescendo molto e vuole essere protagonista. Mi somiglia molto, le sue caratteristiche sono simili alle mie da giocatore, ma lui ha più voglia di segnare". Su Donnarumma, fresco di rinnovo: "Gigio è cresciuto molto nelle ultime settimane, ma credo che resti quello degli ultimi anni. Sono convinto che i tifosi continuino a sostenerlo per continuare a migliorare". Poi una battuta con vista sul mercato: "Le esclusioni di Bacca, Paletta e Sosa? Il mio compito è scegliere, azzerando anche quello che è successo lo scorso anno. L'esclusione è dovuta sia al mercato sia perché altri mi possono dare più garanzie".