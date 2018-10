Manchester United, sul sito la Juventus diventa "Rubentus" citando Calciopoli

23/10/2018

Svista o gaffe (di cattivo gusto)? Sul sito ufficiale del Manchester United , presentando i precedenti con la Juventus , si fa riferimento a Calciopoli e al termine " Rubentus ", utilizzato da tanti tifosi avversari per screditare i bianconeri. "Un soprannome dispregiativo dato alla Vecchia signora da tifosi rivali, come quelli di Fiorentina, Inter e Napoli, è Rubentus, dall'italiano rubare" si legge in un articolo, poi rimosso.

"Questo soprannome deriva dalla reputazione, una volta oscura, dei bianconeri poi culminata nello scandalo di Calciopoli che ha portato alla revoca del titolo 2005 e alla retrocessione in serie B della squadra per partite truccate. Prima degli anni '90, quando la serie A fu dipinta anche in Inghilterra come bellissima, i tifosi britannici vedevano le squadre italiane con sospetto. Non erano in dubbio le loro abilità ma alcune delle loro tattiche" si legge sul sito dei Red Devils.



Viste le polemiche montate sui social, il club inglese deve avere poi scelto di rimuovere non solo la parte contestata ma proprio tutto l'articolo: sul sito dello United ora la pagina incriminata ritorna un errore.