Juventus, Cuadrado: "Col Monaco avremo la solita fame"

30 aprile 2017

Con il nuovo modulo studiato da Allegri per la Juventus , la stagione di Cuadrado è decisamente cambiata in meglio. Arrivato per ultimo la scorsa estate, il colombiano è diventato un punto di forza dei bianconeri: "Alla Juve ho trovato una società speciale - ha commentato a JTv -. Ti viene insegnato che devi lavorare sempre per vincere e per i tuoi compagni". Dopo l'Atalanta, il Monaco: "Il pari di Bergamo ci sarà utile. Sarà una sfida difficilissima".

Un pareggio, quello di Bergamo, che secondo il ragionamento di Cuadrado aiuterà la Juventus a tenere alta la guardia in vista della semifinale di Champions contro il Monaco: "Loro, come l'Atalanta, sono giovani e corrono molto - ha commentato -. Noi dovremo giocare con la solita compattezza, ma dovremo stare molto attenti e mettere in campo la nostra voglia di vincere e la nostra fame. La partita di Bergamo ci sarà utile nel Principato perché sarà un'altra partita difficilissima, anche se forse non abbiamo giocato da Juve. Ma non dobbiamo essere negativi".



Una mentalità vincente quella trovata da Cuadrado che ha cambiato anche la sua carriera dopo il passaggio a vuoto al Chelsea: "Qui alla Juve ho trovato una società speciale che ti insegna la mentalità giusta. Tutti i giocatori sono pronti a dare una mano e c'è grande sacrificio per lavorare per il gruppo". Una carriera in bianconera segnata in diversi episodi come il gol decisivo nel derby nella scorsa stagione a tempo scaduto: "Fu una rete importantissima perché se non avessimo vinto quella partita sarebbe stato un grosso problema. Anche la sconfitta col Bayern ci ha insegnato molto. Tutto serve per crescere e anche per questo stiamo giocando una grande stagione".