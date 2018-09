Inter, Spalletti: "Una grande partita che ci lascia un'altra convinzione"

18/09/2018

Spalletti spiega: "La cosa importante è l'equilibrio della gara, siamo stati sempre abbastanza alti, abbiamo sempre cercato di non farli giocare. Aver avuto la possibilità di schierare cinque giocatori diversi da quelli della formazione iniziale contro il Parma ci ha aiutato, lo stesso Icardi ha tratto giovamento da questo. Non possono giocare sempre gli stessi e noi dobbiamo essere capaci di vincere anche senza lui".



Sul gol nel finale: "Entusiasmante, vedere lo stadio esplodere ha scatenato emozioni fortissime. Contro il Parma solo un incidente di percorso".



Ovviamente c'è ancora da sistemare qualcosa: "Ci è mancato qualcosa tra il momento in cui recuperavamo palla e la cattiveria nel cercare di andare a fare gol. Quando riconquistiamo il pallone non dobbiamo perderlo subito, bisogna gestire bene quei 4-5 passaggi decisivi. Nainggolan? Non è ancora al top" le parole a Sky.



In conferenza ha fatto i complimenti a Skriniar ("Era fuori ruolo ma ha giocato contro due velocisti senza soffrire") e parlato di Vecino: "Lui sa fare questi inserimenti, riesce a fare progressioni incredibile ed ha fisicità. Ma lui, come tutti, deve fare passi avanti".