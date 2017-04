Champions, Juve-Barcellona: le reazioni dei quotidiani spagnoli

11 aprile 2017

" Barcellona ancora una volta tramortito ": El Mundo Deportivo non usa giri di parole per commentare il 3-0 subito dai blaugrana allo Juventus Stadium. Una sconfitta netta che richiama alla mente il pesante ko subito nell'andata degli ottavi a Parigi contro il Psg, motivo per cui ora, secondo Marca , la squadra di Luis Enrique è " condannata a un altro miracol o ". " Il Barca non impara " sentenzia Sport, sempre ripensando al ko contro Cavani e compagni.

La stampa spagnola va all'attacco e condanna senza pietà la partita disputata da Messi e compagni allo Stadium: El Mundo Deportivo esalta le prestazioni di Dybala e Buffon ma soprattutto considera il Barça quasi alla fine di un ciclo nonostante, a differenza di quanto accaduto a Parigi, a Torino si sia vista una reazione.



"Altra pessima prestazione" sottolinea Sport, ammettendo che la Juve ha dominato sotto tutti gli aspetti, con un Barça annientato dal punto di vista tattico e con l'eliminaizone ormai a un passo per Luis Enrique.



Il richiamo alla notte nefasta di Parigi è irrinunciabile per Marca che definisce il Barcellona "condannato a un altro miracolo" come quello che al Camp Nou consentì, con uno storico 6-1, di ribaltare il 4-0 patito in casa del PSG. Dybala viene definito l'erede di Messi, colui che ha spinto gli spagnoli sull'orlo dell'abisso. "Il problema - scrivono- è che gli italiani non credono nei miracoli". E forse nemmeno gli spagnoli, perché contro questa Juve pensare a una goleada è un esercizio complicato.