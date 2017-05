Stampa spagnola: Valverde prossimo allenatore del Barcellona

23 maggio 2017

La stampa spagnola non ha alcun dubbio. Ernesto Valverde sarà l'allenatore del Barcellona a partire dal 1° luglio. Il 'Mundo Deportivo' scrive che il successore di Luis Enrique sulla panchina blaugrana, attuale tecnico dell'Athletic Bilbao, verrà annunciato lunedì prossimo, due giorni dopo la finale di Coppa del re contro l'Alaves. Valverde firmerà con il Barcellona un contratto per due stagioni con opzione per una terza.