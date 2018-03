Grecia, follia in Paok-Aek: presidente in campo con la pistola dopo gol annullato

12 marzo 2018

Una scena che non vorremmo mai vedere su un campo di calcio, eppure a Salonicco sono stati attimi di follia pura fino alla sospensione del match tra Paok e Aek Atene. Dopo un gol annullato ai padroni di casa nei minuti finale sul risultato di 0-0, il presidente Ivan Savvidis ha invaso il campo intimando ai propri giocatori di tornare negli spogliatoi per protesta, il tutto armato di una pistola tenuta - fortunatamente - nella fondina. Le accuse al direttore di gara sono state piuttosto esplicite, come raccontano i media greci, con tanto di arma mostrata e una frase galeotta che risuona come una minacca: "La tua carriera finisce qui".



Il presidente è stato poi scortato fuori dal campo dalle forze dell'ordine, ma l'incubo dell'AEK Atene è proseguito ben oltre come ha raccontato il tecnico Manolo Jimenez: "Non abbiamo potuto lasciare lo spogliatoio - ha raccontato al Carrusel -, non avevamo l'autorizzazione per farlo. C'erano tutti i tifosi intorno e non era prudente". Sulla pistola del presidente del Paok: "All'inizio non l'abbiamo vista - ha ammesso Jimenez -, poi ce ne siamo accorti perché si è avvicinato all'arbitro facendogli vedere l'anca e la fondina. Loro volevano continuare a giocare, ma il nostro presidente si è rifiutato proprio per via di questa pistola. Deciderà la federazione, ma questa cosa va oltre i tre punti. Stanotte non possiamo andare da nessuna parte, andremo via domani quando la polizia ci darà il permesso di farlo".