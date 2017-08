Dani Alves: "Alla Juve non ero felice"

6 agosto 2017

Dani Alves è passato da flop (fino a gennaio) a top (in Champions) nella sua breve avventura alla Juventus. Un anno vissuto tra alti e bassi e conclusosi con un addio prematuro. Adesso che è al Psg, il brasiliano ha spiegato perché ha voluto chiudere la sua parentesi bianconera. "Amo giocare di più la palla, servire i compagni. Rischiare. Penso che la Juve non abbia capito la mia forma di gioco. E questo non mi faceva affatto felice", ha detto.