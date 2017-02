Argentina, Bauza esclude Icardi: "Per ora non lo convoco, possibile che chiami Fazio"

17 febbraio 2017

Nazionale argentina ancora lontana per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter sembra non rientrare nuovamente nei piani del ct albiceleste Edgardo Bauza, come testimoniano le sue parole ad una tv argentina: "Per adesso non convoco Icardi, ma può succedere in qualsiasi momento", spiega il responsabile della Selecion. "Non escludo invece di chiamare Federico Fazio, possibile che lo convochi contro Cile e Bolivia".