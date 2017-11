Figc, Tavecchio: "Siamo profondamente delusi ed amareggiati"

14 novembre 2017

"Siamo profondamente amareggiati e delusi per la mancata qualificazione al Mondiale, è un insuccesso sportivo che necessita di una soluzione condivisa e per questo ho convocato domani una riunione con le componenti federali per fare un'analisi approfondita e decidere le scelte future". Così Carlo Tavecchio, n.1 della Figc, dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Sul tavolo la situazione del ct Ventura e le dimisisoni da più parti invocate.