Nba, Kawhi Leonard ai Toronto Raptors

18/07/2018

Si smonta un altro pezzo della famiglia Spurs. Dopo l'addio di Parker, ecco il botto atteso: se ne va Kawhi Leonard, che è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors. Definita la trade. Va in Canada anche Danny Green, altro protagonista dell'anello 2014. In cambio a San Antonio finiscono DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e una prima scelta al Draft 2019 (a patto che la chiamata sia tra la 21 e la 30, altrimenti si trasformerà in due scelte al secondo giro).