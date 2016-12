Nba, preseason: Gallinari a riposo, Denver batte Portland

17 ottobre 2016

Danilo Gallinari osserva dalle tribune del Moda Center alla vittoria per 106-98 dei suoi Nuggets contro i Trail Blazers in un match di preseason Nba. Turno di riposo per l'azzurro in vista della lunga stagione che prenderà il via tra pochi giorni (il 26 ottobre). Per Denver sono 18 i punti di Chandler mentre i 20 di C.J. McCollum non bastano a Portland che paga la scarsa vena realizzativa di Lillard (4 punti in 18 minuti).