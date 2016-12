Basket, Serie A: Trento implacabile, regolata anche Bologna

12 dicembre 2015

Continua la marcia senza ostacoli di Trento in un campionato di Serie A di basket più equilibrato che mai. Nell'anticipo dell'undicesimo turno la squadra di coach Buscaglia (galvanizzata dal'ultimo successo in casa di Sassari) s'impone anche sulla Virtus Bologna : 80-66 al PalaTrento e sesta doppia vù consecutiva tra campionato ed Europa per i bianconeri, che si portano così da soli in vetta per una notte a quota 16 punti.

Primi due quarti vissuti sul filo dell'equilibrio, con gli ospiti che riescono a rimanere in scia all'intervallo (42-39) grazie ai preziosi canestri di Pittman: saranno 19 alla fine per l'ex Miami Heat, che condisce il tutto anche con 11 rimbalzi. Nel terzo periodo Trento comincia a muovere i piedi anche in difesa, e tiene a soli 13 punti complessivi la squadra di Valli. Fondamentali per Trento due uomini in doppia cifra uscendo dalla panchina (Lockett con 13 e Baldi Rossi con 11 punti). Dall'altra parte ce ne sono 15 per Gaddy, ma non bastano a Bologna per evitare il settimo ko stagionale. Il secondo consecutivo dopo la battuta d'arresto in casa di Cremona, una delle quattro squadre (assieme a Milano, Pistoia e Reggio Emilia) che in questa giornata proveranno a replicare al successo della Dolomiti Energia per tornare a condividere la vetta della classifica.