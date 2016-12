Basket, Serie A: rimonta Avellino, dominio per Sassari

15 ottobre 2016

Successi casalinghi per Sassari e Avellino che si riscattano immediatamente negli anticipi della terza giornata di serie A. La Sidigas batte 83-67 la The Flexx Pistoia grazie ad un clamoroso quarto periodo da 34-12 che ribalta del tutto il match: protagonista Randolph, autore di 22 punti. Sempre in pugno al Banco di Sardegna la gara vinto 96-73 contro la neo promossa Germani Brescia: nelle file dei sardi spiccano i 19 punti del serbo Savanovic.

La Sidigas Avellino riscatta immediatamente la sconfitta di Milano battendo 83-67 la The Flexx Pistoia. Gara complicata per gli irpini a dispetto di quanto dica il risultato: infatti il match è equilibrato nel primo periodo, poi nel secondo i toscani toccano anche il +13 grazie a Moore e Pettway. Solo sul finire del terzo quarto la Sidigas si riavvicina con i canestri di Ragland (49-55 al 30') e nell'ultimo quarto è un'altra gara. Una volta superata sul 60-59 la The Flexx crolla, non trova più il canestro e finisce addirittura a -19 sotto i colpi di Randolph e Green.



La Sidigas, coi 22 punti di Randolph e i 19 di Obasohan, si porta a 4 punti in classifica. A 4 punti anche il Banco di Sardegna Sassari che si mette alle spalle il ko di Reggio Emilia superando 96-73 la Germani Brescia. Gli ospiti partono bene e chiudono il primo periodo avanti 22-19 con un canestro di Luca Vitali. Nel secondo quarto la risposta di Sassari è veemente: break di 11-0 e poi allungo fino al +17 (50-33) grazie alle giocate di Savanovic, Olaseni e Carter. Nel secondo tempo non c'è partita, i padroni di casa di coach Pasquini gestiscono, non tremano quando Brescia torna a -12 e poi allungano di nuovo fino al +23 finale. Bene Savanovic, 19 punti, positivi anche Olaseni, Johnson-Odom e Lacey a quota 13.