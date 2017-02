Basket, Nba: mercato senza botti, Gallinari non si muove

24 febbraio 2017

I Denver Nuggets avevano messo sul piatto Danilo Gallinari e Wilson Chandler ma nessuno si è fatto avanti con la prima scelta al Draft che la franchigia del Colorado voleva e così l'azzurro chiuderà la stagione cercando di portare i suoi ai playoff. Mancano il grande colpo i Boston Celtics, la squadra più attesa data la forza nelle possibili contropartite: nè gli Indiana Pacers con Paul George, nè i Chicago Bulls con Jimmy Butler, hanno però voluto rinunciare alla propria stella e così i biancoverdi devono rimandare la campagna di rafforzamento alla prossima estate.



Chi esce rinforzato dall'ultimo giorno di mercato sono Thunder e Raptors. Oklahoma City prende due ottimi elementi per la panchina come il tiratore McDermott e l'atletica ala Gibson spedendo ai Bulls giocatori di contorno come Payne, Morrow e il francese Lauvergne mentre Toronto aggiunge il duttile esterno PJ Tucker, tiratore e abile difensore, rinunciando al lungo Sullinger e a due scelte future. Buona mossa dei Dallas Mavericks che prendono il giovane lungo Nerlens Noel mandando a Philadelphia l'esterno Justin Anderson e l'esperto lungo Andrew Bogut. L'australiano verrà tagliato e potrà firmare per una squadra che lotta per il titolo, idem Deron Williams, playmaker che verrà scaricato da Dallas. Nei prossimi giorni infatti inizierà la caccia ai giocatori liberi - tra questi anche Matt Barnes e l'ala Terrence Jones - e in quest'ottica vanno lette le mosse degli Houston Rockets che hanno liberato spazio nel roster cedendo il play Ennis ai Lakers e l'ala KJ McDaniels ai Nets. Da osservare anche i Cleveland Cavs di LeBron James, considerati i favoriti per accogliere proprio Deron Williams e Bogut.