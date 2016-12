Basket, Milano stangata: due giornate ad Hackett

5 giugno 2015

Due giornate di squalifica per Daniel Hackett. E' questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la sceneggiata del play di Milano al termine di gara-4 contro Sassari, semifinale playoff: un fallo tecnico a pochi secondi dal termine, con l'Olimpia in netto svantaggio e frustrata per una serie che le sta piano piano scivolando via, ha scatenato la reazione del biancorosso che è stato espulso e poi portato via di peso da capitan Gentile.